Бригадами ГУП "Мосводосток" выполнялась оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Порядка 25% месячной нормы осадков выпала в нескольких районах столицы менее чем за час. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Непогода в Москве сохранится до конца суток. На город обрушился залповый ливень. В отдельных районах меньше чем за час выпала почти четверть месячной нормы осадков. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ВАО, ЮЗАО, ЦАО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основной объем осадков ушел в ливневую сеть самотеком. Бригадами ГУП "Мосводосток" выполнялась оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды.

"Возможны порывы ветра до 15 м/с. Непогода сохранится до конца суток. Просим горожан быть внимательными на улице. Есть случаи падения деревьев и повреждения конструкций. О них можно сообщить в единый диспетчерский центр: +7 (495) 539-53-53. Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки. О временных скоплениях воды сообщайте по номерам, указанным в нашей инфографике", - заключили в комплексе.