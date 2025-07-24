В случае ухудшения самочувствия пассажиры могут обращаться к сотрудникам или пользоваться стойками передачи тревожной информации, отметили в пресс-службе городского метрополитена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Петербургский метрополитен в связи с высокой температурой на улице начал раздачу питьевой воды пассажирам на самых посещаемых станциях. Об этом сообщает пресс-служба городского метрополитена.

"В связи с существенным повышением температуры воздуха Петербургский метрополитен начал бесплатную раздачу питьевой воды на наиболее востребованных у пассажиров станциях", - отмечается в сообщении.

Питьевая вода доступна пассажирам на станциях "Проспект Ветеранов" (вестибюль 2), "Площадь Ленина" (вестибюль 1), "Проспект Просвещения", "Петроградская", "Горьковская", "Адмиралтейская", "Сенная площадь", "Достоевская", "Ладожская" и "Маяковская".

Список станций, где предоставляется вода, скорректируют в случае необходимости. Также в пресс-службе добавили, что в случае ухудшения самочувствия пассажиры могут обращаться к сотрудникам метрополитена или пользоваться стойками передачи тревожной информации.

По информации Росгидрометцентра, в Санкт-Петербурге 25 и 26 июля с 12 до 19 часов объявлен желтый уровень погодной опасности из-за высокой температуры воздуха, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.