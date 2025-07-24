В Москве коронавирус "Стратус" находится под наблюдением специалистов с мая

Всего в России выявили 114 случаев заражения новым вариантом коронавируса

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Штамм коронавируса "Стратус" находится под наблюдением специалистов в Москве с мая. В городе наблюдается снижение заболеваемостью ОРВИ, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

"Одной из ключевых задач департамента здравоохранения остается своевременное реагирование на эпидемиологические изменения, и для этого регулярно проводится полногеномное секвенирование всей линейки респираторных вирусов. По его результатам мы наблюдаем штамм коронавируса "Стратус" (XFG) в линейке вирусов с мая, на текущий момент его доля в структуре всех вирусных заболеваний составляет 22%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время отмечается стойкая тенденция к снижению общей заболеваемости ОРВИ и снижение госпитализаций в целом по городу.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что 114 случаев заражения новым вариантом коронавируса "Стратус" выявлено в России, большинство из них приходится на Москву.