На строительство объекта предусмотрели более 80 млн рублей

ИРКУТСК, 24 июля. /ТАСС/. Аллею памяти воинов, погибших при исполнении служебного долга, создадут в Иркутске по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". В 2024 году проект победил во всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

"Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 24 июля, ознакомился с ходом работ по благоустройству площади декабристов в городе Иркутске. Здесь планируется создать мемориал "Аллея памяти": восстановить памятник иркутянам, погибшим при исполнении воинского долга, а также дополнить территорию двумя гранитными стелами с четырьмя художественными барельефами из бронзы, установить скульптурную композицию из бронзы "Дед, отец, сын", отражающую образы воинов трех поколений", - говорится в сообщении.

С инициативой создать аллею несколько лет назад выступили жители, в том числе ветераны-афганцы. В 2024 году проект участвовал во всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства и победил, набрав около 12 тыс. голосов.

Разработка проекта длилась несколько лет, учитывались идеи и пожелания жителей, ветеранского сообщества. Было решено не просто восстановить действующий памятник, но и дополнить пространство новыми элементами, авторской скульптурной композицией. На площади также сделают озеленение, заменят освещение. Проект планируется реализовать в 2025 году. Он финансируется из федерального, областного и местного бюджетов. Общая стоимость - более 80 млн рублей.