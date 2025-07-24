Мероприятие пройдет с 13 по 17 августа

ПЯТИГОРСК, 24 июля. /ТАСС/. Православная выставка-ярмарка "Благословенный Кавказ 2025" впервые пройдет в Пятигорске с 13 по 17 августа 2025 года, ранее она проходила в Ессентуках. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" рассказал архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.

"Она [выставка-ярмарка] планируется с 13 по 17 августа 2025 года. <…> Она пройдет в новом формате и будет посвящена новым печатным изданиям, которые издает Издательский совет Русской православной церкви. Выставка-ярмарка пройдет в Пятигорске", - сообщил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.

Он также отметил, что формат изменится в сторону просветительского. "Она уже не будет в том формате, в котором была до этого - в виде большой ярмарочной программы, а изменится в сторону просветительской программы. Несколько спикеров посетят наш регион, в том числе достаточно известные блогеры-священники, которые популярны в социальных сетях, мы надеемся на встречу с Павлом Островским, с отцом Олегом Стеняевым. <…> Встречи будут как для широкой общественности, так и для духовенства уже с профессиональной точки зрения", - добавил спикер.

По его словам, также планируется выставка новых изданий и ряд встреч на базе Центральной библиотеки имени М. Горького.