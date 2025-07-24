Разработка проекта может начаться в 2026 году, сообщили в пресс-службе Федерального агентства водных ресурсов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Русло обмелевшей в последние годы реки Тура в Тюменской области предполагается очистить от мусора, деревьев и растительности. Разработка проекта может начаться уже в 2026 году, сообщает пресс-служба Федерального агентства водных ресурсов.

"В ходе обсуждения участники пришли к выводу, что дноуглубление русла реки в сложившийся ситуации не приведет к увеличению водности объекта, а напротив может спровоцировать частичную деградацию объекта. Для общего оздоровления экологического состояния реки Росводресурсы предложили реализовать мероприятия по санитарной очистке русла от мусора, древесного хлама и растительности в рамках федерального проекта "Вода России". Финансирование на разработку проекта по указанным работам планируется предусмотреть в 2026 году", - говорится в сообщении.

Руководство области уже работает над решением проблемы обмеления, в ходе будущей очистки предлагается уделить особое внимание уборке туристически привлекательной зоны на берегу Туры.

"Для гарантированного водообеспечения населения и бесперебойной работы водозаборных сооружений субъекту необходимо рассмотреть возможность строительства подпорных гидротехнических сооружений на Туре для подготовки как к будущим маловодным периодам, так и к возможным паводкам", - заявила заместитель руководителя Росводресурсов Наталия Сологуб, чьи слова приводятся в сообщении.