В Москве фасад объединенного вестибюля станции метро "Комсомольская" обновят до конца года

При участии специалистов компании "Мосинжпроект" была демонтирована часть окон и дверей фасада станции для последующей реставрации, а также начаты работы по зачистке и штукатурке фасадов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Работы по обновлению фасада объединенного вестибюля станции "Комсомольская" Сокольнической и Кольцевой линий Московского метрополитена завершат до конца года. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"К открытию Ленинградского вокзала мы вернем первоначальный вид фасаду объединенного вестибюля станции метро "Комсомольская". Он является объектом культурного наследия, находится почти в самом сердце Москвы и объединяет сразу 3 вокзала: Ленинградский, Ярославский и Казанский", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, при участии специалистов компании "Мосинжпроект" была демонтирована часть окон и дверей фасада станции для последующей реставрации, а также начаты работы по зачистке и штукатурке фасадов.

"Мы реставрируем фасад в рамках комплексного проекта и вместе с этим благоустроим прилегающую территорию - между станцией и Ленинградским вокзалом появится единое плиточное покрытие, которое сделает пространство цельным и аккуратным. Планируем завершить работы в декабре текущего года к открытию Ленинградского вокзала. А уже сейчас со станции можно пройти к его поездам, не выходя на улицу", - отмечается в публикации.