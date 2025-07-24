Командир судна поблагодарил главу государства за подарок

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 24 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вручил экипажу атомной подлодки "Князь Пожарский" складень с иконой Святого Александра Невского.

По завершении церемонии поднятия флага над подводным ракетоносцем "Князь Пожарский" президент сфотографировался с экипажем корабля.

После этого Путин вручил им складень с иконой Святого Александра Невского. Подарок был упакован в деревянную коробку, изнутри обшитую сиреневым атласом.

Командир судна поблагодарил главу государства за подарок.