Архивные снимки для экспозиции предоставило агентство ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Фотовыставка "Подвиг морского флота в годы Великой Отечественной войны", архивные снимки для которой предоставило агентство ТАСС, открылась в международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Экспозиция приурочена ко Дню Военно-морского флота и организована туристско-рекреационным кластером "Остров фортов", сообщило управление общественных коммуникаций и международных проектов ТАСС.

"Великую Отечественную войну весь мир помнит во многом по фотографиям и сообщениям ТАСС. Наши журналисты работали на всех фронтах и на всех флотах - их репортажи стали документальными свидетельствами эпохи и хроникой народного подвига. В этих кадрах оживают истории советских моряков, бойцов морской пехоты, подводников, военных медиков и всех, кто приближал Победу. В них - правда войны, мужество и сила духа поколения победителей, которые служат нам ориентиром в дни современных испытаний", - отметил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

В экспозицию вошли работы легендарных военных фотокорреспондентов ТАСС: Евгения Халдея, Марка Редькина, Георгия Коновалова и других журналистов агентства, создавших масштабную фотолетопись Великой Отечественной войны. На фотографиях - моряки с кораблей Балтийского, Северного, Черноморского флотов, морские пехотинцы, медработники, военные корреспонденты Ленинградского отделения ТАСС, советские военные корабли и многое другое.

"Кадры, сделанные фотокорреспондентами ТАСС, увековечили подвиг советских моряков в годы Великой Отечественной войны, обессмертили запечатленных на фотопленке людей - героическое поколение, стойкость и мужество которого является примером для всех нас - благодарных потомков", - сказала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу.

Ознакомиться с экспозицией можно на третьем этаже терминала в зоне вылета внутренних рейсов до 31 июля включительно. ТАСС выступает информационным партнером проекта.

Датой основания русского военно-морского флота принято считать 30 октября (20 октября по старому стилю) 1696 года, когда Боярская дума по предложению царя Петра I приняла постановление о строительстве регулярного флота. В современной России праздник отмечается в последнее воскресенье июля согласно указу президента РФ. В 2025 году он пройдет 27 июля.