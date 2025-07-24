Заместитель председателя правительства РФ подчеркнул, что плановые сроки ввода не должны выходить за рамки 2030 года

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером. На ней он поручил активизировать работу по созданию в регионе восьми объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщили журналистам в аппарате вице-премьера.

"Дмитрий Патрушев поручил ППК "Российский экологический оператор" вместе со Свердловской областью активизировать работу по созданию восьми объектов по обращению с отходами. Вице-премьер особо подчеркнул, что плановые сроки ввода не должны выходить за рамки 2030 года", - сказано в сообщении.

В аппарате добавили, что Патрушев и Паслер также обсудили итоги реализации национального проекта "Экология". Свердловская область работала в рамках проектов по ликвидации несанкционированных свалок, созданию объектов размещения твердых коммунальных отходов, снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, очистке водоемов и лесовосстановлению. На эти цели из федерального бюджета было выделено более 3,3 млрд рублей. В рамках национального проекта "Экологическое благополучие" работа будет продолжена.

Кроме того, Паслер информировал о прошедшей в области посевной кампании. Региональные аграрии обрабатывают свыше 760 тыс. га земли. Это, в первую очередь, яровые посевы, которые занимают 470 тыс. га. Все работы на этой площади выполнены в срок.