Соответствующий законопроект внесли в Госдуму

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин и группа сенаторов внесли в Госдуму законопроект о продлении срока действия документов об инвалидности в ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области. Соответствующий документ размещен в электронной базе ГД.

"Настоящий законопроект <…> предусматривает продление срока действия документов в связи с установлением инвалидности и документов об установлении степени утраты профессиональной трудоспособности, которые были выданы гражданину на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области или Украины до 1 марта 2023 года либо срок действия которых истекает (истек) в период с 24 февраля 2022 года", - говорится в тексте сопроводительных материалов к законопроекту.

По действующему законодательству документы в связи с установлением инвалидности, которые были выданы гражданам на территории ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области или Украины до 1 марта 2023 года, как без указания срока их действия, так и те, срок действия которых истекает (истек) в период с 24 февраля 2022 года до 1 января 2025 года, признаются действующими до 1 января 2026 года, отмечают авторы законопроекта. Предполагается, что сроки действия документов, признающих людей инвалидами, продлеваются до 2027 - 2028 года.

Текущие сроки проведения медико-социальной экспертизы обусловлены в том числе неполной укомплектованностью медицинскими работниками, проблемами с документооборотом, отмечается в материалах.

Изменения предполагается внести в ст. 12 закона "Об особенностях правового регулирования отношений в сфере социальной защиты и социального обслуживания граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области".