В Кировской области дети ветеранов СВО смогут бесплатно посещать группы продленного дня

Министр образования региона Наталия Бастрикова сообщила, что такой мерой соцподдержки в области воспользуются порядка 150 детей

КИРОВ, 24 июля. /ТАСС/. Дети участников и ветеранов специальной-военной операции в Кировской области смогут бесплатно посещать группы продленного дня. Об этом сообщается на сайте правительства области.

"Детям ветеранов боевых действий - участников СВО будут предоставляться в первоочередном порядке места в детские сады и школы, в том числе и при переводе в другой детский сад или школу. Также с 1 сентября ребята смогут бесплатно посещать группы продленного дня", - говорится в сообщении.

Изменения в региональный закон об образовании сегодня приняли депутаты Законодательного собрания области.

"По оценкам министерства образования, в нашем регионе мерой социальной поддержки в виде посещения групп продленного дня воспользуются порядка 150 детей, обучающихся в 1-6-х классах в государственных и муниципальных школах", - рассказала министр образования Кировской области Наталия Бастрикова.

Как рассказал в ходе отчета о работе правительства области за 2024 год председатель правительства Михаил Сандалов, на поддержку участников СВО и их семей за прошлый год направили 1,4 млрд рублей.