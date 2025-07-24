Суд отказал в удовлетворении встречного иска монастыря о признании недействительным договора, по которому передавалось имущество

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Суд Тернопольской области обязал Свято-Богоявленский женский монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) передать имущество в собственность государственного Кременецкого-Почаевского заповедника. Об этом сообщило Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

"Хозяйственный суд Тернопольской области рассмотрел дело <...> и удовлетворил частично исковые требования Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника и обязал Свято-Богоявленский женский монастырь Тернопольской епархии Украинской православной церкви вернуть имущество", - говорится в сообщении Минкультуры в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Также сообщается, что суд отказал в удовлетворении встречного иска монастыря о признании недействительным договора, по которому передавалось имущество. Министерство культуры Украины выступало "в качестве третьего лица" на стороне заповедника.

Гонения на УПЦ начались в стране после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко. В декабре 2018 года при поддержке Константинопольского патриарха из двух раскольнических организаций была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ). С тех пор при поощрении властей раскольники из ПЦУ силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. В свою очередь местные власти лишают каноническую церковь права на аренду земли под храмами, правоохранительные органы выдвигают против священников канонической церкви обвинения в госизмене и других преступлениях, вводят санкции.