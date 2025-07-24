Члены комиссии утвердили перечень из 14 адресов для размещения участковых избирательных комиссий, которые предлагаются регионам для проведения голосования

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Мосгоризбирком по обращению избирательной комиссии Курской области готов организовать экстерриториальные участки для голосования жителей данного и других регионов РФ на осенних выборах в 2025 году - через терминалы электронного голосования (ТЭГ), в том числе они могут быть расположены в МФЦ, на станции метро "Курская" и в гостинице. Соответствующее решение было принято большинством голосов в ходе заседания комиссии, передает корреспондент ТАСС.

"О местах размещения комплексов для электронного голосования на территории города Москвы при проведении выборов высших должностных лиц субъектов РФ, назначенных на 14 сентября. <…> Поступило <…> обращение председателя Курской избирательной комиссии [Евгения Черкашина] <…> с просьбой создать экстерриториальные участки на территории города, [еще около] 20 субъектов запросили возможность [их] образования. <…> Мы всем направили ответ, что мы поддерживаем и окажем содействие в образовании этих участков. Когда будут приняты субъектами решения, мы об этом с вами узнаем, тогда будет понятно, какое количество субъектов примет нашу помощь и в какой форме", - сказала в ходе заседания председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Члены комиссии утвердили перечень из 14 адресов для размещения участковых избирательных комиссий, которые предлагаются регионам для проведения голосования. "Были подобраны действительно флагманские МФЦ. <…> Кроме того, задействована транспортная составляющая, <…> задействована станция метро ["Курская"], посещаемая очень, <…> и один гостиничный комплекс "Измайлово", - уточнила председатель комиссии.

Она пояснила, что в данном гостиничном комплексе останавливается большое количество гостей столицы из субъектов, выбирающих в этом году высшее должностное лицо.

"В Москве в этом году никаких кампаний не предусмотрено. <…> Мы всегда помогали [другим регионам] подбором помещений и предложением тех специалистов, что у нас есть. <…> Мы можем предложить нашу технику, всю имеющуюся инфраструктуру, обученных людей с целью оказания помощи в организации электронных избирательных участков. <…> Для подбора <…> участков <…> мы полагались на Общественную палату города Москвы, на общественность в целом ", - добавила Кириллова.

Председатель Мосгоризбиркома заверила, что голосование на экстерриториальных участках будет обеспечено видеонаблюдением, охраной общественного порядка, на местах будут работать наблюдатели.

Опыт столицы

Москвичи на выборах депутатов Мосгордумы в 2024 году могли проголосовать электронно - онлайн или через терминалы на избирательном участке, а также при помощи бумажных бюллетеней, если предварительно заявили об отказе от дистанционного электронного и электронного форматов. При этом регистрироваться на голосование онлайн или при помощи терминалов электронного голосования на участках было не нужно.

Всего на выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва проголосовали более 3,1 млн москвичей, из них бумажными бюллетенями проголосовали лишь 142 тыс. избирателей. Итоговая явка превысила 40%. Численность избирателей, зарегистрированных на территории Москвы, в сентябре 2024 года превышала 7,8 млн.

Выборы в 2025 году

В предстоящий единый день голосования, 14 сентября, запланировано более 5 тыс. избирательных кампаний в 81 регионе. Будет замещено около 47 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей регионального уровня. Проголосовать смогут порядка 55 млн избирателей.

Всего в Москве в 2025 году планируется создать 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах губернаторов. Участие в проекте примут 19 регионов, где в сентябре запланированы выборы высших должностных лиц.