По словам советника президента Елены Ямпольской, это будет конструкторское бюро и центр дизайна

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июля. /ТАСС/. Работу над созданием Центра детских игрушек планируют начать осенью, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.

Ранее общество "Знание" совместно с "Движением Первых" запустило конкурс по разработке отечественных игр и игрушек, которые предназначены для детей. Целью конкурса является стимулирование на российском рынке разработки и производства оригинальных игрушек с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности.

"Сейчас мы закончим этот конкурс и осенью подойдем к вопросу создания этого центра. <…> Скорее всего, это будет конструкторское бюро и центр дизайна. Мне изначально, когда мы затевали конкурс, казалось, что это и должно стать его логическим завершением", - сказала Ямпольская.

По ее словам, задачей конкурса было привлечь внимание к этой сфере. "Дать стимул, запустить все процессы, которые увяли и затихли. Центр будет современным", - добавила советник президента.