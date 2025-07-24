В пресс-службе парламента сообщили, что на экспозиции представили более 20 работ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Выставка "Хроники террора украинского неонацистского режима" открылась в здании Липецкого областного совета депутатов, сообщила пресс-служба парламента.

"В областном совете открылась выставка "Хроники террора украинского неонацистского режима". На ней представлено более 20 работ, отражающих тяжелые последствия массированных атак украинских боевиков по мирному населению Новороссии, а также приграничных территорий. Открыл выставку вице-спикер облсовета Андрей Фролов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все снимки сделаны под обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). На них - последствия террористических атак и их жертвы. Среди пострадавших много стариков и детей. На кадрах - поврежденные здания больниц, детских садов, храмов. Запечатлены и люди, помогающие пострадавшим от вражеских атак - военные, медработники.

Полную онлайн-версию выставки можно увидеть на сайте областного совета. "Эти кадры должны видеть все. О них нельзя молчать. В них борьба за наших людей, за наше будущее", - цитирует пресс-служба спикера регионального парламента Владимира Серикова.