Проводятся эпизоотологическое и энтомологическое обследование поселка Тепличный и прилегающих территорий

САРАТОВ, 24 июля. /ТАСС/. Два случая лихорадки Западного Нила (ЛЗН) зарегистрировали в июле в поселке Тепличный в Гагаринском районе Саратова. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

"В Саратовской области в июле 2025 года в поселке Тепличный Гагаринского района города Саратова зарегистрировано два случая ЛЗН, подтвержденных лабораторно", - говорится в сообщении.

В связи с регистрацией случаев лихорадки Западного Нила проводятся эпизоотологическое и энтомологическое обследование поселка Тепличный и прилегающих территорий. В адрес мэрии города выдали предписание на противоэпидемические и профилактические мероприятия. Предписания направили и в адрес управляющих компаний.