Это необходимо для интеграции нового электродепо "Столбово" с действующей инфраструктурой метрополитена

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Поезда Сокольнической линии Московского метрополитена не будут ходить между станциями "Саларьево" и "Потапово" с 26 по 28 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 26 по 28 июля включительно не будет движения на участке от станции "Саларьево" до станции "Потапово" Сокольнической линии. Это необходимо для интеграции нового электродепо "Столбово" с действующей инфраструктурой метрополитена. Оно начнет обслуживать поезда Троицкой линии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в эти дни пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами КМ, регулярными маршрутами наземного транспорта, а также Троицкой и Калужско-Рижской линиями метро.

"Ограничения пройдут преимущественно в выходные, когда людей в транспорте меньше. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты заранее", - заключили в департаменте.