Предыдущий рекорд установили в Великобритании в 2015 году

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Фестиваль воздушной гимнастики "Трапеция" впервые прошел в Москве. В рамках события был установлен мировой рекорд по самому массовому номеру воздушных гимнастов, который включат в книгу рекордов России, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы здесь с моими коллегами поставили рекорд. 54 воздушных гимнаста показали в одно время прекрасный и потрясающий номер и попали в Книгу рекордов. Выглядело очень красиво, очень женственно, очень эстетично", - рассказала тренер по воздушной гимнастике и участница рекордного номера Эдита Аракелян.

По словам артистки, в номере приняли участие 54 девушки. Все трюки были простроены на красивом раскрытии, полете и шпагатах. Она добавила, что в 2026 году ждет установления нового рекорда. "В следующем году, если будет такой фестиваль, мы с огромным желанием поучаствуем еще. Я надеюсь, что будет вообще какой-нибудь рекорд, [где примут участие] 500 воздушных гимнасток", - подчеркнула Аракелян.

Отмечается, что предыдущий рекорд был установлен в Великобритании в 2015 году. Тогда приняли участие 30 гимнастов.

Мероприятие создано при поддержке правительства Москвы в рамках проекта "Лето в Москве". Номера исполняли акробаты из России, Испании, Италии, Бразилии и Израиля.

Организаторы подготовили для гостей насыщенную программу. Спортсмены балансировали на натянутом троссе на большой высоте, исполнили номер "Маятник" с противовесом, создающий иллюзию невесомости артиста, "Колесо смерти", где гимнасты выполнили сальто без страховки на высоте 12 м. Также посетители могли принять участие в мастер-классах по воздушным полотнам и слэклайну, а также совершить полет на трапеции.

Программа фестиваля

Специальным гостем фестиваля стал эксперт в области воздушной трапеции Итамар Эльзаир. Он продемонстрировал свои акробатические умения для гостей фестиваля.

Выступления сопровождались концертом, в котором приняли участие популярные исполнители: Мари Краймберери, группа "Пицца", Niletto и Ваня Дмитриенко.

Гости высоко оценили фестиваль. Один из посетителей Алексей удивился масштабности и организации номеров.

"Все очень масштабно. Поражают номера. То, на какой высоте ходят гимнасты - уму не постижимо. Я сам раньше занимался спортивной гимнастикой и понимаю как это сложно. Это высокий профессионализм", - рассказал Алексей.