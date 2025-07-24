Жители Евпатории остались без водоснабжения из-за аварии на водоводе

Глава администрации города Александр Юрьев сообщил, что вода будет подаваться в штатном режиме в районе Световой маяк, в поселках городского типа Мирный и Новоозерное

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Внутригородской водовод в Евпатории получил повреждения, на период проведения аварийных работ с 21:00 в городе будет полностью ограничено водоснабжение. Об этом сообщил в Telegram-канале глава администрации Евпатории Александр Юрьев.

"В районе 17:40 произошло снижение давления в системе водоснабжения города по причине повреждения внутригородского водовода в районе пересечения ул. 60 лет ВЛКСМ и ул. 9 Мая. С 21:00 сегодняшнего дня на период проведения аварийных работ в городе будет полностью ограничено водоснабжение", - написал он.

Юрьев уточнил, что ограничения не коснутся района Световой маяк, поселков городского типа Мирный и Новоозерное, где вода будет подаваться в штатном режиме.

"В детских садах города завтра будут работать только дежурные группы кратковременного пребывания без обеспечения питания. Просьба запастись водой", - добавил глава города.