В РФ реализуют самую масштабную за 60 лет программу инфраструктуры образования

В частности, необходимо построить до 2030 года во всех федеральных округах не менее 12 передовых общеобразовательных организаций, указал вице-премьер Дмитрий Чернышенко

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Самая масштабная за последние 60 лет программа комплексного инфраструктурного развития сферы образования реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Под председательством вице-премьера прошло заседание штаба, посвященное развитию образовательной инфраструктуры, включая создание современных кампусов, строительство объектов МДЦ "Артек" и открытие передовых школ в регионах. На заседании были подведены промежуточные итоги реализации проектов и намечены дальнейшие шаги для их эффективного завершения.

"По поручению президента реализуется самая масштабная за последние 60 лет программа комплексного инфраструктурного развития сферы образования. Нам необходимо построить до 2030 года во всех федеральных округах не менее 12 передовых общеобразовательных организаций. В стране должно быть создано к 2036 году не менее 40 университетских кампусов мирового уровня. Уже конец июля, прошло больше половины года, самое время подвести промежуточные итоги", - привели в сообщении слова Чернышенко.

Согласно информации аппарата вице-премьера, на заседании штаба обсудили ход строительства современных кампусов в Новгородской, Сахалинской, Челябинской, Самарской, Калининградской и Свердловской областях.

"По поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта "Молодежь и дети" уже утверждены проекты 25 кампусов до 2030 - это 3 млн кв. м. площади и более 75 тыс. мест для комфортного проживания студентов и преподавателей", - сказано в сообщении.

Чернышенко также обратил внимание на важность своевременного выполнения задач по строительству объектов Международного детского центра "Артек", который в 2025 году отмечает столетний юбилей. Он поручил усилить контроль за динамикой работ для их скорейшего завершения, а также отметил, что на следующей неделе планирует лично осмотреть строящиеся объекты, уточнили в аппарате вице-премьера.