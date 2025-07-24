По словам собеседника, ситуация вокруг бюро наглядно показывает, что информационно-пропагандистская работа - "это игра в долгую"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Украинские военнопленные, сдавшиеся военнослужащим группировки "Север", рассказали, что присоединились бы к акциям протеста на Украине в поддержку Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

"Проанализировав публикации в соцсетях и пообщавшись с пленными военнослужащими ВСУ, мы пришли к выводу, что ситуация вокруг НАБУ серьезно недооценивается не только офисом Владимира Зеленского, но и многими российскими изданиями политологами. Мы специально опросили около 50 военнопленных, каждый из которых сказал, что прекрасно знает, что такое НАБУ, а еще около 30 присоединились бы к протестующим", - сказал собеседник.

Он уточнил, что при этом, часть из опрашиваемых не знает, с какими странами граничит Украина. По его словам, на акции протеста вышли в основном многочисленные получатели западных грантов, "годами финансируемые фондом Сороса и другими организациями".

"Ситуация вокруг НАБУ наглядно показывает, что информационно-пропагандистская работа - "это игра в долгую", которая может принести результаты через 5-10 лет, а может и вовсе остаться незамеченной", - отметил он.