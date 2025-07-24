Мероприятие открылось с парада делегаций и сюжетной игры, приуроченной 80-летию Победы и посвященной сохранению исторической памяти

САМАРА, 24 июля. /ТАСС/. Церемония открытия молодежного форума Приволжского федерального округа "иВолга", в котором принимают участие 1,4 тыс. человек, состоялась в Самарской области. В 2025 году мероприятия начались с сюжетной игры, приуроченной к 80-летию Победы и посвященной сохранению исторической памяти, сообщили ТАСС в Росмолодежи.

"В этом году форум ["иВолга"] объединил 1,4 тыс. участников из разных регионов России, в том числе 14 [субъектов Поволжья]. <…> Участников ждет насыщенная образовательная программа: сюжетная игра, <…> культурно-патриотические форматы, приуроченные к 80-й годовщине Великой Победы", - приводятся в сообщении слова руководителя Росмолодежи Григория Гурова.

Форум на Мастрюковской поляне в Самарской области открылся с парада делегаций и сюжетной игры, посвященной сохранению исторической памяти. "По замыслу из-за сбоя машины времени участники оказались в мире, где стерта история и невозможно представить будущее. <…> Кульминацией вечера стал запуск символического арт-объекта", - уточнили в ведомстве.

Было отмечено, что на форуме будет работать павильон исторической памяти, посвященный 80-летию Победы. Участники смогут пройти интерактивные маршруты, узнать больше о подвиге земляков, принять участие в акциях памяти и практических занятиях. Заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев в приветственном слове назвал форум флагманским молодежным проектом Поволжья, который "объединяет активных, неравнодушных ребят", готовых "менять свою среду и страну к лучшему". По его словам, Год защитника Отечества и 80-летие Победы придают событию "особую глубину", позволяя молодежи осмыслить, что значит стать частью истории своей страны.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что в 2025 году на "иВолге" особый акцент сделан на патриотическом воспитании. По его словам, такие форматы формируют гражданскую зрелость и укрепляют связь поколений.

Образовательная программа "иВолги" развернется по семи профилям: "Наука", "IT и цифровые технологии", "Патриотизм", "Культура и искусство", "Служба спасения", "Промышленный комплекс" и "Управление". С 2024 года основным направлением форума стало развитие Движения первых, и в этом году включен дополнительный блок "Время действовать", который объединяет практические активности, в том числе инициативы в поддержку участников специальной военной операции. Форум является частью национального проекта "Молодежь и дети".