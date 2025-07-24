Глава государства ранее принял участие в церемонии подъема флага на атомоходе

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Складень с иконой Святого Александра Невского, который президент России Владимир Путин вручил экипажу подлодки "Князь Пожарский", разместят в кают-компании судна. Об этом сообщил командир подводного ракетоносца Андрей Шляйхер.

"Икону разместим обязательно в кают-компании, чтобы все могли видеть", - сказал он в комментарии телеканалу "Россия-1".

Ранее Путин принял участие в церемонии подъема флага на атомоходе "Князь Пожарский". По завершении церемонии президент вручил экипажу подводной лодки складень с иконой Святого Александра Невского.