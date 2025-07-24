По словам главы республики, каждый доброволец прошел интенсивную программу подготовки по различным военным дисциплинам

ГРОЗНЫЙ, 24 июля. /ТАСС/. Очередная группа добровольцев отправилась из аэропорта Грозного в зону проведения специальной военной операции после прохождения подготовки в Российском университете спецназа имени Владимира Путина. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова отправился очередной самолет, на борту которого находились преданные патриоты нашей страны - добровольцы. Каждый доброволец прошел интенсивную программу подготовки по различным военным дисциплинам у лучших в мире инструкторов на базе Российского университета спецназа имени Владимира Владимировича Путина", - написал он.

Кадыров отметил, что среди добровольцев - жители не только Чечни, но и других российских регионов.

"Невозможно переоценить вклад каждого, кто сегодня добровольно встает на защиту интересов России. Эти люди - пример мужества и самоотверженности, истинные герои нашего времени. Их решение продиктовано не только патриотическими чувствами, но и глубоким пониманием важности момента, в котором оказалась наша страна", - отметил глава региона.

По его словам, все финансовые расходы, связанные с дорогой, и проживание добровольцев, а также обеспечение их современной экипировкой взял на себя Фонд Кадырова. По прибытии в зону проведения спецоперации группа присоединится к спецназу "Ахмат".