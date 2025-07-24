Так, студенткам, родившим в период обучения, материальная помощь составляет более 120 тыс. рублей в год

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российский университет дружбы народов (РУДН) примет новые меры по оказанию помощи молодым студенческим семьям. К началу учебного года планируется завершить ремонт общежития, в котором первый этаж отведен под семейные комнаты с детьми и где предусмотрено пространство для детских колясок, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий на законодательном уровне понятие студенческая семья. Согласно документу, студенческая семья - люди до 35 лет включительно, получающие среднее профессиональное или высшее образование, состоящие в браке или являющиеся единственными родителями (усыновителями).

Как отметили в пресс-службе, в рамках реализуемых мер поддержки в РУДН уже предусмотрены различные социальные программы. Так, студенткам, родившим в период обучения, материальная помощь составляет более 120 тыс. рублей в год. Женщинам-обучающимся, вставшим на учет по беременности и родам, выплачивается за период беременности более 30 тыс. рублей.

Кроме того, вступившим в брак студентам выплачивается единовременная материальная помощь в размере 17,5 тыс. рублей - не позднее шести месяцев со дня наступления обстоятельств, а обучающимся с детьми от 3 лет и вступившим в брак предоставляется помощь в размере более 40 тыс. рублей в год.

Что касается инфраструктурной поддержки, то планируется продолжить предоставление семейных комнат в общежитиях вуза для студентов, состоящих в браке, указали в университете.

"Я убежден, что университет - это очень правильное пространство для встречи "своего человека". РУДН уже уделяет много внимания вопросу помощи студенческим семьям: это и финансовые выплаты, и общежития семейного типа, и детская комната в университете, и своя медицина, и готовность университета в целом идти навстречу молодым родителям по разным вопросам. Считаю, это важный шаг, который позволит ведомствам и университетам делать еще больше для молодых людей, которые еще в студенчестве приняли ответственное решение создать семью, стать родителями", - привели в пресс-службе слова ректора вуза Олега Ястребова.