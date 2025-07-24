Архангельская область стала первым северным регионом, где был внедрен опыт применения морских беспилотников

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 24 июля. /ТАСС/. Власти Архангельской области планируют запустить несколько беспилотных морских судов на регулярном маршруте в следующем году. Об этом рассказал губернатор региона Александр Цыбульский в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

В июле беспилотный катер "Бриз" успешно совершил экспериментальный рейс и достиг Соловецких островов. Архангельская область стала первым северным регионом, где был внедрен опыт применения морских беспилотников. Проект по безэкипажной морской логистике реализуется в рамках соглашения, подписанного между правительством Архангельской области, компаниями "Си Проект" и "Безэкипажная логистика" на полях Петербургского международного экономического форума - 2025.

"Мы, понимая специфику нашей территории, запустили первый в стране беспилотный транспортный маршрут "река-море". На картинке реальный корабль, который буквально две недели назад совершил первый свой переход от Архангельска до Соловков, доставил 150 кг груза для нашей компании "Архоблэнерго". Сейчас мы планируем это развивать и к следующему году уже 2-3 таких судна запустить на регулярный маршрут", - сказал губернатор, презентуя проект президенту.

Цыбульский добавил, что беспилотник показал себя отлично, пройдя через акваторию Белого моря и по реке. "Думаю, что это очень перспективное направление. Просил бы вас, Владимир Владимирович, поддерживать направление беспилотное", - добавил Цыбульский.