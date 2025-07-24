В проекты инвестируют более 12 млрд рублей, отметил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 24 июля. /ТАСС/. Власти Архангельской области намерены расселить порядка 75 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья за счет реализации в регионе инвестиционных проектов и проектов по комплексному развитию территорий. Об этом сказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы активно используем различные инструменты, кроме прямого бюджетного финансирования для того, чтобы переселять людей. Это и масштабные инвестиционные проекты, комплексное развитие территорий. Если посмотреть, только за счет этих проектов мы на сегодняшний день готовы переселить почти 75 тыс. квадратных метров жилья. Экономия для бюджета прямая, только уже по заключенным контрактам больше 12 млрд рублей. Это те деньги, которые мы через эти инструменты уже фактически вывели в программу по расселению", - сказал Цыбульский.

Он также отметил, что Архангельская область является абсолютным лидером в Арктической зоне Российской Федерации по объему вводимого жилья. "У нас такой устойчивый рост на протяжении всех пяти лет. Сейчас вышли на определенное плато. Это связано с необходимостью начать второй этап программы по переселению из ветхого аварийного жилья. Большое спасибо, что поддержали наше предложение о том, чтобы не менять условия программы, потому что это было очень важно, особенно для таких регионов, где много аварийного жилья", - добавил глава региона.