В Поморье за пять лет почти в два раза выросло число высокотехнологичных операций

Также в регионе приобретено более 1,3 тыс. единиц медицинской техники для медучреждений, отметил губернатор Александр Цыбульский

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 24 июля. /ТАСС/. Число высокотехнологичных операций, которые делают в Архангельской области, за пять лет выросло почти в два раза, об этом сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Если в 2020 году мы всего делали 3 800 высокотехнологичных операций на территории области, остальных пациентов отправляли в другие субъекты в, то сейчас мы [делаем] уже 5 370, почти в два раза рост. То есть пациенту не надо выезжать в Санкт-Петербург, в Москву, в другие центры, мы все это делаем у себя", - сказал Цыбульский.

Он отметил, что за пять лет в регионе приобретено более 1,3 тыс. единиц медицинской техники для медучреждений. В области активно развивается трансплантология. "И если с 2017 года мы выполнили 27 трансплантаций почки, то на этот год у нас запланировано только на год 14. В прошлом году начали трансплантацию печени, провели уже две удачных операции. И в этом году еще начинаем трансплантацию сердца. У нас запланирована первая операция", - добавил губернатор.