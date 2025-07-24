Также в регионе готовятся к открытию первой инженерной школы

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 24 июля. /ТАСС/. Почти 100 школ в Архангельской области планируют завершить капитальный ремонт в 2026 году. Об этом сказал губернатор региона Александр Цыбульский в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"В следующем году почти 100 школ у нас закончат капитальный ремонт. В большинстве из них мы подходим комплексно - вместе с благоустройством пришкольной территории и полным практически обновлением. Мы разбираем до скелета некоторые школы. У нас они есть 30-х, 40-х годов постройки", - сказал губернатор.

По словам Цыбульского, после капитального ремонта получаются современные объекты, которые не отличить от новых. Хорошие отзывы поступают и от родителей, и от учителей, добавил он. Также губернатор рассказал президенту о подготовке к открытию первой в регионе инженерной школы, назвав ее учебным заведением нового уровня.

"У нас традиционно очень высока востребованность инженерных профессий на наших предприятиях, поэтому будем детей уже со школьной скамьи готовить, профессиональных инженеров для того, чтобы дальше они реализовывались в наших университетах", - сказал руководитель региона.