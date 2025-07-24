В Архангельской области запустили колледжи в сфере лесной промышленности и судостроения

Финансирование на создание такого учреждения составляет почти 230 млн рублей

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 24 июля. /ТАСС/. Власти Архангельской области запустили два новых направления по развитию системы средних профессиональных технических учреждений - в сфере лесопромышленного комплекса и судостроения. Кроме того, планируется создать так называемый супер-колледж, в нем будут готовить кадры для предприятия оборонно-промышленной и судоремонтных отраслей, сказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Еще одно направление - это программа "Профессионалитет". Это модернизация наших средних профессиональных технических учреждений. Очень важная программа. У нас реализуются четыре крупных направления. <..> Два, которые мы запустили, это в области лесопромышленного комплекса и судостроения, судоремонта. Лесопромышленный комплекс: мы сделали два кластера, это уже запущенные производства. И судостроение, судоремонт: здесь, в Северодвинске, мы делаем так называемый супер-колледж, сливаем несколько колледжей", - сказал Цыбульский.

Он уточнил, что финансирование на создание такого учреждения составляет почти 230 млн рублей. "И это как раз будут готовиться кадры для нужд предприятия нашей оборонно-промышленной и судоремонтных отраслей", - пояснил глава региона. Он также напомнил, что в Архангельской области реализуется еще два направления в сфере колледжей - в образовании и здравоохранении, чтобы обеспечить кадрами эти социальные сферы.