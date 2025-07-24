Губернатор региона Александр Цыбульский сообщил, что такого результата планируется достичь за счет модернизации порядка 400 км коммунальных сетей в течение пяти лет

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 24 июля. /ТАСС/. Власти Архангельской области намерены за ближайшие пять лет улучшить качество услуг жилищно-коммунального хозяйства для 140 тыс. жителей региона. Этого планируется достичь за счет модернизации порядка 400 км коммунальных сетей, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Модернизация коммунальной инфраструктуры. Мы набрали хорошие темпы. Если посмотреть в сравнении с предыдущей пятилеткой, то мы заменили 838 км сетей. У нас высокий износ сетей традиционно на севере. В предыдущую пятилетку этот показатель был 66 км. И на следующие пять лет ставим уже 400 км, и для 140 тыс. человек будет улучшено качество коммунальных услуг", - сказал Цыбульский.

Он также добавил, что в регионе продолжается работа по приведению в порядок городской среды. На данный момент благоустроено 705 общественных территорий. "Здесь есть несколько примеров очень интересных. Это город Няндома, Каргополь, Сольвычегодск. В Няндоме <..> полностью воссоздали так называемый мамонтовский квартал. Это дома, которые Савва Мамонтов, когда строил железную дорогу, такие дома строил для работников железной дороги. Надо сказать, с каким уважением, тогда предприниматели относились к людям, которые будут у них работать. Мы это воссоздали. Есть план по музеефикации этих территорий", - пояснил глава региона.