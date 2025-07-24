В Минобороны РФ сообщили, что святыню встретили под руководством заместителя главнокомандующего Военно-морского флота контр-адмирала Владислава Павлова

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Мощи святого апостола Андрея Первозванного доставили в Никольский Морской собор в Кронштадте в преддверии празднования Дня Военно-морского флота России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках празднования Дня Военно-морского флота в Никольский Морской собор в Кронштадте сегодня доставили мощи святого апостола Андрея Первозванного из Богоявленского собора в Москве. Встреча святыни была проведена под руководством заместителя главнокомандующего ВМФ контр-адмирала Владислава Павлова. В мероприятии участвовали представители Главного командования и военнослужащие Объединенного учебного центра ВМФ", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что на Якорной площади Кронштадта под перезвон колоколов мощи были внесены в Ставропигиальный Никольский Морской собор, где настоятелем храма Архимандритом Алексием состоялся молебен по случаю принесения святыни. После молебна личный состав, находящийся в Морском соборе, смог приложиться к мощам святого апостола.

В министерстве напомнили, что ранее в Морской Никольский собор в рамках празднования Дня ВМФ уже были доставлены две святыни - Главная икона ВМФ святого Андрея Первозванного и мощи святого праведного воина адмирала Феодора Ушакова.