Для удобства работы соответствующих уполномоченных готовится отдельное помещение, где граждане смогут подать документы и получить паспорт россиянина, не выезжая за пределы республики, отметил глава МВД страны Эрислав Мамиев

ЦХИНВАЛ, 24 июля. /ТАСС/. Граждане РФ, которые также являются гражданами Южной Осетии, смогут получать российские паспорта на территории республики с сентября. Как сообщил журналистам глава МВД Южной Осетии Эрислав Мамиев, для выдачи паспортов в республику из России приедут соответствующие уполномоченные лица.

"В сентябре для реализации указа президента Российской Федерации по упрощенному получению паспортов РФ в Южную Осетию приезжают уполномоченные лица для паспортизации граждан", - сказал Мамиев.

Он отметил, что для удобства работы российских коллег готовится отдельное помещение, где граждане смогут подать соответствующие документы и получить паспорт гражданина РФ, не выезжая за пределы республики.

17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане России - и одновременно граждане Абхазии и Южной Осетии - смогут до августа 2028 года получать общегражданские российские паспорта на территории республик.