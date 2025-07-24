В пресс-службе правительства региона сообщили, что сумма ежемесячного пособия составляет 38 тыс. рублей

КИРОВ, 24 июля. /ТАСС/. Более 3,5 тыс. жительниц Кировской области, у которых родились первые дети, получают ежемесячную "зарплату" в размере более 38 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"С января 2024 года в Кировской области по инициативе губернатора Александра Соколова установлена новая уникальная и беспрецедентная мера поддержки - "зарплата" мамам первенцев, она составляет более 38 тыс. рублей ежемесячно. А мамам в возрасте до 24-х лет, родившим первенца после 1 января 2025 года, ежемесячная выплата увеличена до 45 тыс. рублей. Данную меру поддержки получают уже более 3,5 тыс. мам. Благодаря новой мере в молодых семьях увеличилось рождение первых детей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в регионе всего действует 38 мер поддержки семей с детьми, в том числе 16 - для многодетных. С января 2025 года отменен критерий нуждаемости при предоставлении мер поддержки для многодетных семей.

Как рассказал председатель правительства Кировской области Михаил Сандалов в отчете о результатах работы регионального правительства за 2024год, в Кирове в 2024 году открыли первый семейный многофункциональный центр для оказания социальной помощи семьям по принципу "одного окна". В 2025 году второй семейный МФЦ откроют в Котельниче. В начале 2025 года в Кирове открыли бесплатный Единый детский пункт проката с филиалами в каждом районе области. Детские товары предоставляют семьям во временное пользование на бесплатной основе.

С 1 марта 2025 года женщины, вставшие на учет по беременности (до 12 недель), могут бесплатно ездить в общественном транспорте. Уже выдано более 2,5 тыс. транспортных карт.