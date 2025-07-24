По словам главы республики, процедуру планируют завершить к 1 августа

ДОНЕЦК, 24 июля. /ТАСС/. Саперы разминировали 80% водовода, ведущего из Углегорского водохранилища в ДНР, сообщил в Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.

"Продолжаем борьбу за воду. Сегодня фиксируем, что водовод из Углегорского водохранилища продолжает разминироваться. Уже более 80% обеспечено в рамках разминирования", - сказал Пушилин.

По его данным, процедуру планируют завершить к 1 августа, после чего начнутся работы по "обустройству водовода".

Кроме того, в регионе устранили более 90 порывов, а также установили 12 емкостей с водой. Работы по их оборудованию в различных районах региона продолжаются.