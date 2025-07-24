Время ожидания составляет около часа

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Более 200 автомобилей, по данным на 23:00 мск, находится в очереди к Крымскому мосту со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

По данным на 21:00 мск, в очереди к Крымскому мосту со стороны Керчи находились 643 транспортных средства.

"23:00 [мск]. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 202 транспортных средства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что время ожидания составляет около часа.