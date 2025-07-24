Это связано с мерами безопасности и необходимостью дозаправки самолетов, отметили в авиакомпании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Задержка части багажа на рейсах авиакомпании Turkish Airlines в Санкт-Петербург связана с мерами безопасности и необходимостью дозаправки самолетов. Официальное заявление авиаперевозчика опубликовано в Telegram-канале аэропорта Пулково.

"Уважаемые пассажиры! В связи с мерами безопасности и необходимостью дополнительной заправки воздушных судов, часть багажа не была загружена на борт вашего рейса", - говорится в заявлении авиакомпании.

В случае если пассажиры не обнаружили свой багаж на ленте выдачи, в компании рекомендовали немедленно обратиться в службу розыска багажа (Lost & Found), зарегистрировать официальную заявку на розыск и сохранять все багажные квитанции и билеты. Для компенсации расходов можно подать запрос на возмещение убытков через официальный сайт Turkish Airlines в разделе "Задержанный багаж", добавили там.

"Мы прилагаем все усилия для скорейшей доставки вашего багажа. Приносим извинения за доставленные неудобства", - также сказано в заявлении Turkish Airlines.

Ранее в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной Столицы", управляющей аэропортом Пулково, сообщали, что часть рейсов из Антальи прибывала в Петербург с неполной комплектацией багажа. Передавалось, что с 20 июля пассажиры подали заявления на поиск более чем 500 единиц багажа. Источник пояснил ТАСС, что речь шла о рейсах авиакомпании Turkish Airlines.