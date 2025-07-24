В аэропорту Сочи задержали четыре рейса

Причиной стало введение в ночь на 24 июля ограничений на полеты

СОЧИ, 24 июля. /ТАСС/. Вылет двух и прилет также двух рейсов задерживаются в аэропорту Сочи после введения в ночь на 24 июля ограничений на полеты, следует из онлайн-табло воздушной гавани.

Ранее Росавиация сообщала о введении ограничений для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Сочи, они действовали с 23:08 мск 23 июля до 03:05 мск 24 июля.

Согласно онлайн-табло, на вылет задерживаются рейсы на Челябинск и Новокузнецк. На прилет - из Стамбула и Сургута. 10 рейсов на прилет находятся в пути.