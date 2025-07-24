Совфед подведет итоги весенней сессии

Сенаторы, в частности, рассмотрят закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства России

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на итоговом пленарном заседании весенней сессии рассмотрит несколько законов, в том числе о платформенной экономике, расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства РФ и штрафах за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания подведет итоги весенней сессии верхней палаты.

Сенаторы, в частности, рассмотрят закон, разработанный в целях создания безопасной среды на цифровых платформах, а также для создания правовых условий развития и функционирования таких платформ. Он в том числе вводит понятие "платформенная экономика", под которым понимается совокупность имущественных отношений, складывающихся в результате взаимодействия неограниченного круга лиц посредством цифровых платформ для осуществления предпринимательской деятельности или в иных целях.

Кроме того, СФ рассмотрит закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ. В него будут включены в том числе публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма, неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ, сотрудничество с иностранным государством против безопасности России, оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ, публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, пропаганда или демонстрация нацистской атрибутики или символики и оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов.

Будут рассмотрены и изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Он дополняется статьей 13.53 (поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен). Штраф от 3 до 5 тыс. рублей будет грозить гражданам за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, включенных в соответствующий перечень, в том числе с помощью VPN.

Изменения также вносятся в статью о нарушениях законодательства о рекламе. Так, за распространение рекламы VPN-сервисов установлен штраф для граждан в размере от 50 до 80 тыс. рублей, для должностных лиц - от 80 до 150 тыс. рублей, для юрлиц - от 200 до 500 тыс. рублей.