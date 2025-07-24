В планах застройщика сдать объект до конца 2025 года, сообщил глава региона Владимир Солодов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июля. /ТАСС/. Новый дом на почти 140 квартир сдадут в поселке Пионерский на Камчатке до конца 2025 года, более 30 квартир будет отдано детям-сиротам, сообщил глава региона Владимир Солодов.

"Проверил ход работ на стройплощадке нового девятиэтажного дома на 138 квартир в поселке Пионерский - одном из самых развивающихся районов Елизовского округа. Уделили особое внимание квартирам для детей-сирот - их здесь будет 34. Остальные квартиры смогут приобрести камчатцы по льготным программам - "Дальневосточная", "Сельская" и "Семейная" ипотеки", - написал губернатор Камчатки в своем Telegram-канале.

В планах застройщика сдать дом в декабре 2025 года.

Пионерский - поселок в пригороде Петропавловска-Камчатского, территориальная близость к краевой столице делает его привлекательным с точки зрения приобретения жилья: в нем действует "Сельская ипотека", при этом дорога до столицы полуострова занимает менее пяти минут.