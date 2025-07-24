В Госдуме предложили создать раздел благотворительных сборов на Госуслугах

По словам депутатов, реализация инициативы укрепит доверие к государству и общественным организациям, поможет избежать мошеннических схем и усилит гуманитарный эффект народной поддержки

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев и Анна Скрозникова, а также замглавы фракции Сардана Авксентьева направили письмо министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением создать на портале "Госуслуги" раздел, посвященный гуманитарной помощи, в котором будут размещаться верифицированные сборы от проверенных благотворительных организаций. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили высокую активность граждан по оказанию помощи семьям мобилизованных, пострадавшим, раненым, беженцам и другим категориям граждан. По мнению парламентариев, в таких условиях остро ощущается нехватка механизмов предотвращения мошеннических схем, а также эффективной правоприменительной практики в части профилактики нарушений, контроля за расходованием средств и защиты добросовестных участников благотворительных инициатив.

"Просим вас рассмотреть возможность создания на портале "Госуслуги" специального раздела, посвященного гуманитарной помощи, в рамках которого будут размещаться верифицированные сборы от проверенных благотворительных организаций и сообществ", - указано в документе.

Кроме того, предлагается предусмотреть для пользователей возможность перечислять средства адресно, по тематическим направлениям - медикаменты, эвакуация, поддержка семей и прочее.

По словам депутатов, реализация этой инициативы укрепит доверие к государству и общественным организациям, поможет избежать мошеннических схем и усилит гуманитарный эффект народной поддержки.