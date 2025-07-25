За весь 2024 год было зарегистрировано 2 772 656 заявлений

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Количество заявлений о браке в России с начала 2025 года превысило 1,5 миллиона. При этом за весь прошлый год, ставший рекордным за четыре года, оно составило 2 772 656, следует из проведенного ТАСС анализа данных, размещенных на информационно-аналитическом портале "Реестр ЗАГС".

На сайте представлены данные с 2021 по 2025 год. Так, в 2021 году зарегистрировали 1 114 842 заявления о браке, в 2022 - 1 828 969, в 2023 - 2 617 015, 2024 - 2 772 656, а с начала этого года - уже 1 518 891 заявление.