Студенты ДВФУ дадут старт экспедиции Тихоокеанского плавучего университета - 2025

Участники и их научные наставники выйдут в море 26 июля

ВЛАДИВОСТОК, 25 июля. /ТАСС/. Студенты и ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) начали адаптационные мероприятия перед стартом экспедиции Тихоокеанского плавучего университета на Камчатке. Участники экспедиции приедут из 15 вузов и научно-образовательных учреждений, чтобы работать в полевых условиях на более чем 140 комплексных океанологических станциях юго-западной и юго-восточной Камчатки, сообщили ТАСС в пресс-службе ДВФУ в пятницу.

"В настоящее время проводятся адаптационные мероприятия Тихоокеанского плавучего университета - 2025, в ходе которых участники экспедиции знакомятся друг с другом и детально обсуждают задачи предстоящих исследований. 26 июля все студенты и их научные наставники выйдут в море, где с первого же дня примутся за тяжелую работу. Особое внимание уделят изучению экологического состояния Авачинского залива и бухтам юго-восточного побережья - Русской, Вилючинской, Саранной и Лиственничной", - рассказали в пресс-службе вуза. Кроме того, часть молодых океанологов ДВФУ уже сейчас исследуют экосистемы Баренцева и Карского морей в рамках Арктического плавучего университета.

Там отметили, что всего в экспедиции будет участвовать пять крупных научных отрядов, куда вошли студенты со всей России. Каждый из отрядов будет работать по своей тематике. Завершится научно-исследовательская экспедиция 28 августа.

Экспедиция "Тихоокеанский плавучий университет" третий год подряд организуется Институтом Мирового океана ДВФУ совместно с Дальневосточным региональным научно-исследовательским гидрометеорологическим институтом при поддержке Минобрнауки России, Росгидромета и координационного центра "Плавучий университет" на базе МФТИ. Всероссийская программа "Плавучий университет" включена в Десятилетие наук об океане ООН и Десятилетие науки и технологий в России.

"Мировой океан" - один из пяти стратегических проектов ДВФУ, реализуемый в рамках государственной программы "Приоритет 2030". Весь научно-исследовательский потенциал университета в этой области сосредоточен в Институте Мирового океана - одном из крупнейших российских научно-образовательных центров в области изучения экологии и сохранения биоразнообразия океана.