Скопление произошло после ночного перекрытия моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Количество автомобилей, находящихся в очередях к Крымскому мосту, составляет 1 355. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 995 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 360 транспортных средств. Время ожидания более часа", - говорится в сообщении.

Очереди возникли после ночного почти трехчасового перекрытия Крымского моста. Ограничения действовали с 00:49 мск до 03:26 мск.