Всего пункт временного размещения готов вместить 50 человек, которых обеспечат медицинской помощью и питанием

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июля. /ТАСС/. Двое родственников погибших при крушении Ан-24 остановились в пункте временного размещения в Тынде Амурской области. Всего ПВР готов вместить 50 человек, которых обеспечат медицинской помощью и питанием, сообщил ТАСС один из сотрудников пункта.

"Всего ПВР рассчитан на 50 человек. Медицинская помощь, регулярное питание - постояльцы будут всем обеспечены. Там остановилось 15 человек - сотрудники спецслужб, которые уже уехали на место происшествия, а также двое родственников погибших", - рассказали в пункте.

В пресс-службе Минздрава Амурской области также сообщили, что для оказания психологической помощи родственникам в Тындинском округе работают четыре психолога Амурской областной психиатрической больницы. Два психолога помогают родным в поликлинике городе Тында, по одному специалисту - в приемном отделении Тындинской больницы и на развернутом пункте временного пребывания.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" разбился после захода на второй круг для посадки в аэропорту Тынды в Амурской области. По различным данным, на борту находились от 46 до 49 человек, включая экипаж. Все находившиеся на борту люди погибли, подтвердили в СК РФ. Обломки самолета обнаружили на склоне горы в 16 км от Тынды, на месте крушения работают спасатели. В связи с авиакатастрофой в Амурской области введен режим ЧС и объявлен трехдневный траур. Возбуждено уголовное дело.