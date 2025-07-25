Мероприятия будут посвящены Южно-Сахалинской наступательной и Курильской десантной операциям

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 июля. /ТАСС/. Два выставочных проекта о Южно-Сахалинской наступательной и Курильской десантной операциях будут работать в Москве и Санкт-Петербурге с августа. Памятные мероприятия в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны пройдут также по всей Сахалинской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

"С первого августа откроется выставочный проект "В августе 1945-го…" на площадке Соборной площади Петропавловской крепости (г. Санкт-Петербург). Проект расскажет о Южно-Сахалинской наступательной и Курильской десантной операциях. В Москве на площадке Музея Победы 6 августа в преддверии начала Советско-японской войны 1945 года состоится открытие выставочного проекта "Последний удар". На месте бывшего полицейского поста "Хандаса" в Смирныховском районе 9 августа мы откроем музей военной реконструкции "Южно-Сахалинская наступательная операция". А в период с 1 по 4 сентября в Южно-Сахалинске пройдет IV Международная научная конференция "Уроки Второй мировой войны и современность", - говорится в сообщении.

Также в музейно-мемориальном комплексе "Победа" к 3 сентября готовится совместный выставочный проект Государственного исторического музея, Политехнического музея и Музейно-мемориального комплекса "Победа" под названием "Фронту надо - сделаем!". Выставка будет посвящена трудовому подвигу советских ученых и инженеров, которые созидали экономическую и военную мощь СССР. В областной универсальной научной библиотеке пройдет акция "Мы Zа мир!", в рамках которой будут распространены информационные буклеты, рассказывающие об окончании Второй мировой войны. Также состоится торжественное открытие книжно-иллюстративной выставки "Последние залпы Великой войны".

"Правительство страны поручило важную задачу - увековечить подвиг дальневосточников. В выставочных проектах этого года мы собрали уникальные экспозиции о подвиге нашего народа, который ценой своей жизни завершил Вторую мировую войну. Ведутся поисковые работы на острове Шумшу. Безусловно, финалом должны стать праздничные мероприятия 3 сентября в Южно-Сахалинске, где самыми почетными зрителями будут ветераны", - цитирует пресс-служба слова министра культуры и архивного дела Сахалинской области Нонны Лаврик.