КАИР, 25 июля. /Корр. ТАСС Анастасия Оляндэр/. Грузовики с помощью, которые въехали в сектор Газа с вечера среды, смогли сделать это не в рамках соглашения между палестинским движением ХАМАС и Израилем, а в результате усилий египетского руководства. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил губернатор египетской провинции Северный Синай Халед Мугауир.

"Благодаря сотрудничеству с нашими партнерами в Газу действительно въехало значительное число грузовых автомобилей с помощью. Однако это произошло вне рамок переговоров, которые ведут ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта и Катара, [и будущего соглашения], а в результате политических усилий египетской стороны", - подчеркнул чиновник.

Мугауир добавил, что автомобили с гуманитарной помощью преимущественно доставили в анклав продукты питания, включая муку. По его словам, "это было сделано для того, чтобы спасти жителей Газы от голода, от которого они уже страдают на фоне острой нехватки продовольствия".

Готовность оказать помощь Газе

Губернатор провинции Северный Синай также отметил, что Каир "располагает значительными резервами" и "готов обеспечивать въезд в Газу сотен грузовиков каждый день". Координировать доставку помощи в анклав будет Египетское общество Красного Полумесяца, которому, по словам Мугауира, "принадлежат многие крупные склады, расположенные вблизи КПП на границе с анклавом".

Чиновник заверил, что управляемая им провинция "готова принять помощь из других стран вне зависимости от того, будет ли она доставлена в Египет по суше, воздуху или морем". Больницы в приграничных с Газой районах также "приведены в состояние повышенной готовности, чтобы иметь возможность оказать помощь всем раненым", которые могут быть вывезены туда на лечение в случае, если КПП "Рафах" возобновит свою работу, указал Мугауир.

Въезд грузовиков

24 июля египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" сообщил со ссылкой на источники, что в ночь на четверг в Газу въехали 166 грузовиков с гуманитарной помощью, в течение дня в четверг границу анклава пересекли еще 180 автомобилей. Телеканал утверждал, что машины въехали через КПП "Зиким" и "Керем-Шалом".

С 2 марта 2025 года в сектор Газа перестала поступать помощь от международных гуманитарных организаций и структур ООН. В мае в качестве альтернативы традиционной системе распределения помощи Израиль при поддержке США установил новую схему организации доставки продовольствия жителям сектора Газа, предполагающую передачу Фонду гуманитарной помощи Газе фактически монопольных прав на создание распределительных центров и раздачу продуктов и товаров первой необходимости. План был раскритикован международными организациями, ключевой пункт критики - размещение распределительных центров в свободных от боевых действий "зонах безопасности" на юге Газы, что, по мнению специалистов, может привести к насильственному переселению жителей анклава.