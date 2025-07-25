С 2019 года в РФ восстановили около 8 млн га, отметил премьер

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/, 25 июля. /ТАСС/. Россия принимает меры, чтобы не допустить сокращения площади лесов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Международной экологической конференции.

"В России леса занимают почти 1 млрд 200 млн га. Это пятая часть мировой площади. Мы принимаем меры, чтобы не допустить ее сокращения, - сказал он. - Уже несколько лет подряд в нашей стране восстанавливается лесов больше, чем погибает или вырубается. За прошлый год - в полтора раза".

С 2019 года в России восстановили около 8 млн га, отметил премьер.