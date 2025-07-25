Дроны позволяют "в режиме онлайн получать информацию о поврежденных и погибших деревьях", отметил премьер

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/, 25 июля. /ТАСС/. Россия готова делиться с другими государствами системами мониторинга леса со спутников и беспилотников. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Международной экологической конференции.

"Внедряем передовые технологии. Использование беспилотников позволяет в режиме онлайн получать информацию о поврежденных и погибших деревьях, быстрее обнаруживать пораженные участки. С помощью снимков из космоса ведется наблюдение за тем, как происходит естественное возобновление леса. И мы готовы делиться таким опытом с партнерами", - сказал он.